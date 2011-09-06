《交易视点》中国债市9月资金面料前松後紧,债市或先扬後抑--中金

路透上海9月6日电---中国大型投行--中金公司最新利率策略周报认为,9月份资金面将呈现前松後紧的局面,从而使得债市出现先扬後抑走势.

可加大配置期限1-3年的政策性银行债的力度,对于博短线反弹来说,5年期国债则是较好的品种.此外,配置型机构在下半年对利率产品的新增需求仍较为有限,主要的增量资金来自于交易型机构,所以资金面的变化仍是决定市场需求的重要因素.

股票型基金也是值得关注的下一个潜在增量资金,如果股市继续破位下行确立熊市行情,则会有一部分投机资金流向债市.

**9月资金面前松後紧,债市先扬後抑**

本周市场可能将延续上周後半周的回暖势头，收益率有望继续小幅回落，但後半月将重新陷入调整状态。

首先，资金面在月内分布常常呈现“上半月松、後半月紧”的特征。尽管9月上半月有1,500 亿元的保证金存准需要补缴，但是公开市场的到期量也主要集中在上半月，可以进行必要的对冲，而下半月资金面可能再度紧张，与节假日提现需求增加、公开市场到期量大幅下降、季末考核、10月上旬六大行保证金存准补缴额翻倍有关。

其次，8月国内外经济数据对债市继续构成利好支撑，欧美经济恶化程度超预期，国内通胀回落，增长乏力，信贷低于预期；不过9月份CPI和M2同比可能都会再次反弹，市场对政策放松的预期将再次回落。

第三，上半月新发债券较少，且以中短期债居多，难以形成一级带动二级的局面，但下半月新债的发行节奏可能加快。

维持对债市短期震荡筑底的判断，坚持“大跌大买、小跌小买、上涨不追”的操作策略，上周收益率回到高点时是较好的买入时机，如果本周收益率继续回落，考虑到9月下半月会重新回升，建议放慢配置节奏。1-3年政策性银行债收益率突破了前期高点，且和5年期收益率基本持平，可加大配置力度。博短线反弹5年期国债是较好的品种，因为其收益率创年内新高，而且与政策性银行债的税收利差也是所有期限中最低的。

**交易型机构开始增持利率产品**

将7-8月主要机构的债券托管结构与上半年进行比较，可以发现如下变化。

第一，保险连续两个月减持债券，配置需求并没有上升，保费收入增速持续下滑、前期超配以及其它投资渠道的分流是主要的原因，预计剩馀4个月保险对债券的配置需求只有1,000-1,500亿元。

第二，银行近两个月对非央票债券的增持量和上半年的平均水平差不多，但增加了信用债的占比，而降低了国债和政策性银行债的占比，显示下半年高等级信用债的供给增加对银行的利率产品需求产生了分流作用，而且随着银行资金成本的提高和贷存比的约束，银行也偏好购买绝对收益率更高的信用债。

第三，券商对债券整体的配置并没有增加，但增持了利率产品，减持了信用债，显示其更看好利率产品未来的交易机会。

第四，基金在下半年对债券的增持量较上半年有所增加，估计主要来自于银行的理财产品，但信用债的占比也出现下降，利率产品的占比有所提高。

总体来看，配置型机构在下半年对利率产品的新增需求仍较为有限，而主要的增量资金来自于交易型机构，包括券商、基金和银行理财产品。所以资金面的变化仍是决定市场需求的重要因素，在回购利率上升时，交易型机构融资较为困难，配置型机构需求居于主导，会出现一级带动二级上升的特征；反之回购利率回落时，交易型机构需求居于主导，会出现二级带动一级下降的特征。

此外，股票型基金是值得关注的下一个潜在增量资金，如果股市继续破位下行确立熊市行情，则会有一部分投机资金流向债市，重演08年四季度的情形。

**PMI回升但存隐忧:外需下滑，库存仍处高位**

外需下滑，库存仍处高位8月份中采PMI和汇丰PMI均触底回升，但反弹力度较弱，印证了我们前期的观点：PMI 见底并不意味着经济会很快复苏，下半年反弹的力度将不及去年下半年。

制造业复苏乏力主要是需求较弱造成的，尽管内需逐步进入旺季，但是外需疲软导致出口订单大幅下滑，从而抑制了总订单的回升幅度。订单没有回升使得产成品库存的下降也较为缓慢，在该指标没有降至46以下的情况下，企业的再库存意愿也不会显着增强，从而影响到生产指标的反弹力度。

值得注意的是，8月份采购量重新出现反季节性的回落，也表明企业还没有进入持续再库存阶段。

基于需求复苏乏力和产成品库存仍维持在较高水平的判断，我们认为未来一段时间PMI将保持在低位震荡，不太可能持续回升。在什麽情况下，PMI可能重新下滑甚至低于50呢？

第一，如果外需出现超预期的下滑，导致新出口订单低于40，则总订单低于50的可能性就会增大。第二，目前PMI回升主要依靠消费制造业拉动，而不是和投资相关的周期性行业，显示内需驱动力在发生变化，如果未来消费需求也出现超预期下滑，那麽PMI整体就可能出现全面下跌。(完)

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