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中国财经 | 2011年 9月 5日 星期一 18:27 BJT

〔中国个股〕万科8月实现销售金额104.8亿元,同比减少12.6%

路透上海9月5日电---中国最大的房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)200002.SZ称,8月份实现销售面积96.0 万平方米,同比增长5.0%,但当期销售金额同比减少12.6%,至104.8亿元人民币.

刊登在深圳证券交易所的公告显示,今年1-8月份,万科累计实现销售面积733.2万平方米,销售金额845.7亿元.此外,自公布7月销售简报以来,该公司在北京、太原等地共新增加五个项目,按拥有项目权益统计,共应支付地价款约22.46亿元.

万科A股周一收报8.03元,跌0.07元,或0.86%.最近一个月累计跌幅为2.06%.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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