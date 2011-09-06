《交易视点》中国维持现有货币政策力度可能性大,债市中期走势乐观--中信

路透上海9月6日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新利率产品周报称，从当前的形势看，短期内政策不会出现松动，政策加码的可能性也较小，最大的可能性是维持现有的政策力度，等待通胀的逐步回落。中期来看，我们对债市持积极乐观态度。

报告认为，随着CPI同比的回落，到4季度货币政策可能会略有松动，但如果外需不急剧恶化，年内政策将不会出现全面的放松。

**市场研判**

中期来看，我们对债市持积极乐观态度：

首先，考虑到全球经济增长风险加大及巴西上周出乎意料降息，我们认为监管当局对经济增长的担忧将最终超过通货膨胀，因此预计上周央行放宽准备金交存范围将是年内最後一次货币紧缩操作，未来即使不放松货币政策，但“放松”预期将持续存在，这有利于提高债市投资者的信心；

其次，历史上来看，流动性只能在短期内对债市产生一定影响，但基本面才是决定债市趋势的根本因素，在通胀拐点出现之後，流动性拐点的到来只是时间问题；

第三，当前的紧缩尽管短期内不利于债市，但长期来看对债市是一件好事，当前政策收得越紧，未来收益率下降的空间才会越大。

然而，由于配置及投机性需求难以大幅改善，因此债市收益率短期内也难以出现持续大幅下降的行情，从8月份各机构债券托管的变动来看，商业银行及农信社配置需求仍未明显改善，保险公司继续减仓252 亿（7月份减仓493亿），银行理财产品尽管债券投资需求有所增加，但同业存款利率持续高企也在相当程度上抑制了债券需求的进一步放大。

策略上，我们建议投资者继续维持久期在3~5 年左右，品种上建议投资者重点关注7~20 年的金融债。

**8月PMI数据显示经济环比回升概率较大**

从 8月份的PMI 数据看，经济增长环比比7月份略有回升的概率较大，但在国内宏观调控以及海外经济增速放缓的背景下，经济的环比增速仍处于低位。经济增速的放缓也有利于後续通胀的下行。

目前没有明显的迹象表明政策已经调控过度，与08年相比，近两个月的PMI指数都要高于08年7、8月份的水平。目前的PMI 指数水平与10 年7、8月份更加接近。

然而，也必须关注到，发达经济体内部缺乏复苏的动力，而国内经济增长的放缓也降低了全球的总需求，更不利于全球经济的复

苏。(完)

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