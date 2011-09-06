《交易视点》中国可转债预计将震荡筑底,建仓要保持慢节奏--中金

路透上海9月6日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，此前的转债市场暴跌，令风险点已经逐步释放，未来市场表现可能将呈现震荡筑底走势。但考虑到股市短期还难以提供较强的上涨动力，资金成本也较高，我们仍强调慢节奏建仓观点。

报告称，石化转债扩容是本次转债市场暴跌的导火索，准备金率缴存范围扩大推波助澜，击穿了投资者的心理防线。我们关于转债市场“第三阶段”的判断似乎仍然有效。

调整更深层次的原因在于，转债估值需要适应新的供求关系、股市格局和流动性状况。只有转债性价比堪比正股才意味着估值底部得真正实现。

从债、股性角度并参考历史，大盘转债估值也已经接近甚至达到底部，当然绝对价位上还要取决于正股走势。恐慌情绪之下，不排除市场有超跌的可能，但调整空间的数量级别有限，极限情况下也难超过5%。

长期来看，股市已经处于低位，转债估值已经临近底部，投资者显然应以积极的态度应对可能的震荡调整。国电上市、双良接受回售、季度末资金最紧张时刻仍是我们看好的增持敏感时点。前期表现甚好的正股替代策略有效性将明显降低，投资者更应关注转债市场本身机会。

**热点个券

国电转债：我们多次重申，在过去三个月看淡电力板块转债，但国电转债上市可能构成电力转债投资价值的拐点。我们看好该转债投资者，源于四点原因：

第一、正股方面，公司业绩稳健，股价估值具有吸引力且绝对价位低估；

第二，转债条款方面，回售保护相对较好；

第三、转债估值异常廉价；

第四、未来中小盘个券供给数量明显枯竭。各类型投资者都可以积极低吸并长期持有。中短期看好国电转债，长期看好国投、川投。

双良转债：我们之前的判断总结起来就是“必有一跌”。公司接受回售安排已经成定局。那怕是公司最後推出补救措施，投资者也将遭遇十分尴尬处境。

该转债的“底”在99.4元左右，回售期之後在100-101元价格预计将有一定的接受度。显然，如果公司不做任何补救措施，回售显然是无奈但现实的选择。

而选择回售与否及程度关键在于发行人能够提供什麽样的承诺。回售申报期之前，希望继续博弈的投资者更应注意博弈成本，一旦转债价格上涨及时退出。该券博弈结局对後续个券将有警示和启示作用。(完)

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