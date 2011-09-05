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亚洲 | 2011年 9月 5日 星期一 18:56 BJT

〔东南亚股市〕回落,新加坡股市领跌

路透曼谷9月5日电---大多数东南亚股市周一下跌,因黯淡的美国就业数据再度点燃对美国或陷入衰退的担忧.这使得东南亚股市的大盘股遭遇卖压,而国际油价低迷也拖累商品股走跌.

全球经济放缓冲击上市公司获利的风险加大,促使投资者削减仓位.市场成交量低于月度平均水平.

周一美国休市,没有重大经济数据出炉,加之欧洲股市延续跌势,这使得投资者退而观望.

东南亚股市回吐上周的涨幅,其中新加坡股市海峡时报指数.FTSTI录得两周来最大跌幅,收低2.5%,上周则上涨3.5%

新加坡受到对西方国家出口的影响较大,若欧美经济继续放缓,该国可能受到冲击.

马来西亚股市.KLSE、泰国股市.SETI和菲律宾股市.PSI录得小幅跌幅.越南股市.VNI小涨0.1%.印尼股市.JKSE上涨0.6%,盘中涨幅一度达到1.8%.

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