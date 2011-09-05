〔东南亚股市〕回落,新加坡股市领跌

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透曼谷9月5日电---大多数东南亚股市周一下跌,因黯淡的美国就业数据再度点燃对美国或陷入衰退的担忧.这使得东南亚股市的大盘股遭遇卖压,而国际油价低迷也拖累商品股走跌.
全球经济放缓冲击上市公司获利的风险加大,促使投资者削减仓位.市场成交量低于月度平均水平.
周一美国休市,没有重大经济数据出炉,加之欧洲股市延续跌势,这使得投资者退而观望.
东南亚股市回吐上周的涨幅,其中新加坡股市海峡时报指数.FTSTI录得两周来最大跌幅,收低2.5%,上周则上涨3.5%
新加坡受到对西方国家出口的影响较大,若欧美经济继续放缓,该国可能受到冲击.
马来西亚股市.KLSE、泰国股市.SETI和菲律宾股市.PSI录得小幅跌幅.越南股市.VNI小涨0.1%.印尼股市.JKSE上涨0.6%,盘中涨幅一度达到1.8%.
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。