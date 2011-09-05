〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差持坚于三日高位,因供给料趋紧

路透新加坡9月5日电---亚洲石脑油价格周一跌至近两周低位,受累于布兰特原油走低.裂解价差则位于三日高位,因供给料趋紧.

现货交易似乎清淡,因新加坡年度石油大会吸引了买卖双方参与.但私下将会有交易达成.

一位交易员说,"部分客户并未完结10月上半月抵达的船货购买,他们将在石油大会期间私下进行买卖."

欧洲对亚洲的出口依然不振,因西方需求强劲.

汽油裂解价差跌至四日低点,上一交易日曾触及逾两年高位.

台塑石化还需要时间来重启其日产能54万桶的炼厂.

日本公开规格10月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格下跌17.00美元,至每吨960.50美元,为8月24日触及每吨955.00美元以来最低.

10月下半月和11月下半月互换逆价差连续第三天持稳在5.00美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK涨0.17美元至每吨升水123.58美元.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF下跌1.36美元至每桶19.69美元,为8月29日触及17.53美元以来最低.

汽油裂解价差下跌0.96美元,至每桶12.41美元.

油品 价格 上日价格 变动

2011年10月石脑油NAF-1H-TYO 960.00/961.00 977.50 -17.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 104.26/104.36 106.20 -1.89

9月石脑油互换NAF-1M-S 951.00/953.00 970.75 -18.75

10月石脑油互换NAF-2M-S 947.00/949.00 967.00 -19.00

97号现货汽油GL97-SIN 129.45/129.55 133.00 -3.50

95号现货汽油GL95-SIN 127.55/127.65 130.65 -3.05

92号现货汽油GL92-SIN 123.95/124.05 127.25 -3.25

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 19.64/19.74 21.05 -1.36 (完)