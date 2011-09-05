〔国际油市〕亚洲柴油跨月价差转为逆价差,因实货市场坚挺

路透新加坡9月5日电---亚洲柴油近月合约跨月价差周一转为逆价差,因实货市场走强,而且东西方套利窗口仍在敞开.

根据路透数据,0830GMT,柴油9/10月合约跨月价差上涨0.10美元,报每桶逆价差0.04美元.10/11月合约跨月价差上涨0.03美元,至平价水准.11/12月合约跨月价差上涨0.05美元,至每桶0.03美元.

柴油走强进一步缩窄其与航煤之间的价差,9月航煤较柴油升水连续第五个交易日下跌,至每桶0.83美元的两个月低位附近.

实货市场方面,含硫0.5%的柴油贴水第三天收窄,因新加坡贸易商兴隆在稳定价位买入一笔柴油船货,而且嘉能可在点价窗口设置一笔大规模买单.

"兴隆和嘉能可本月再次重新买入,这支撑了柴油."一位驻新加坡的馏分油交易商称.

10月柴油裂解价差下跌0.22美元,至每桶较迪拜原油升水17.80美元.

航煤裂解价差下跌0.32美元,至每桶19.10美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 124.60 125.0 124.8 127.6 -2.80 -2.19

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 123.90 124.3 124.1 126.5 -2.40 -1.90

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 124.95 125.3 125.1 127.7 -2.55 -2.00

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 125.65 126.0 125.8 128.4 -2.55 -1.99

9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 124.2 126.7 -2.50 -1.97

10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 124.2 126.8 -2.60 -2.05 (完)