〔中国个股〕万科9月销售金额125.1亿元,同比下降12%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京10月10日电---中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)200002.SZ周一称,9月实现销售金额125.1亿元人民币,环比上升19.4%,同比则下降12%.
万科发布的新闻稿并称,9月实现销售面积108万平方米,环比上升12.5%,同比则下降4.9%.
万科董事会秘书谭华杰表示,公司目前已认购待签约的产品规模超过70亿元,前10月销售破千亿当无悬念.
截至9月底,万科今年以来的销售额已达到970.8亿元,同比上升35.9%.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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