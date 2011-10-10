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市场报道 | 2011年 10月 10日 星期一 18:01 BJT

〔中国个股〕万科9月销售金额125.1亿元,同比下降12%

路透北京10月10日电---中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)200002.SZ周一称,9月实现销售金额125.1亿元人民币,环比上升19.4%,同比则下降12%.

万科发布的新闻稿并称,9月实现销售面积108万平方米,环比上升12.5%,同比则下降4.9%.

万科董事会秘书谭华杰表示,公司目前已认购待签约的产品规模超过70亿元,前10月销售破千亿当无悬念.

截至9月底,万科今年以来的销售额已达到970.8亿元,同比上升35.9%.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良

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