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亚洲 | 2011年 9月 5日 星期一 19:37 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货在清淡交投中下跌,市场关注美国天气状况

路透吉隆坡9月5日电---马来西亚棕榈油期货周一下跌1.1%,交投鲜有新意,因美国逢假期休市.不过投资者担心炎热干燥的天气或影响中西部地区的大豆产量,并进而刺激对棕榈油的需求.

棕榈油出口坚挺,给予棕榈油期货以支撑.今年以来,由于库存高企,加之担心全球经济放缓和金融市场动荡,棕榈油期货已下跌约五分之一.

一家外国商品经纪公司的交易员说:"棕榈油交易商正在关注美国中西部天气的状况,因为若天气状况恶化,将促使买家寻求采购棕榈油."

"我们有着充足的棕榈油库存,9月生产应该会有回升."

指标11月毛棕榈油期货FCPOc3结算价下跌32马币(林吉特),报每吨3,018马币.

市场成交清淡,成交量为11,999口.

棕榈油期货技术面呈现中性.路透分析师王涛表示,指标合约正在阻力位每吨3,056马币附近徘徊.(完)

--编译 王洋;审校 侯向明

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