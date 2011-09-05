〔马来西亚期市〕棕榈油期货在清淡交投中下跌,市场关注美国天气状况

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透吉隆坡9月5日电---马来西亚棕榈油期货周一下跌1.1%,交投鲜有新意,因美国逢假期休市.不过投资者担心炎热干燥的天气或影响中西部地区的大豆产量,并进而刺激对棕榈油的需求.
棕榈油出口坚挺,给予棕榈油期货以支撑.今年以来,由于库存高企,加之担心全球经济放缓和金融市场动荡,棕榈油期货已下跌约五分之一.
一家外国商品经纪公司的交易员说:"棕榈油交易商正在关注美国中西部天气的状况,因为若天气状况恶化,将促使买家寻求采购棕榈油."
"我们有着充足的棕榈油库存,9月生产应该会有回升."
指标11月毛棕榈油期货FCPOc3结算价下跌32马币(林吉特),报每吨3,018马币.
市场成交清淡,成交量为11,999口.
棕榈油期货技术面呈现中性.路透分析师王涛表示,指标合约正在阻力位每吨3,056马币附近徘徊.(完)
--编译 王洋;审校 侯向明
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。