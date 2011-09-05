〔全球贵金属〕9月2日止SPDR黄金持仓持平,iShares白银持仓增加0.36%

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透9月3日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周五的黄金持仓量和全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量均维持不变.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 39,620,114.3 9月2日 39,620,114.3 9月1日 0.0 0.00%
iShares 314,503,353.9 9月2日 313,366,988.8 9月1日 1,136,365.1 0.36%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 许娜;审校 王洋
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。