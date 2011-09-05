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债券 | 2011年 9月 5日 星期一 19:58 BJT

〔标题新闻〕欧盟国家必需确保EFSF有充足的资金,并推进公约的改革以纳入财政纪律--德拉吉

注:EFSF(欧洲金融稳定机构)

德拉吉为意大利央行总裁.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nP6E7GG025]

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