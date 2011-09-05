〔国际油市〕亚洲燃料油市场进一步走弱,受累于10月基本面

路透新加坡9月5日电---亚洲燃料油市场周一进一步走弱,一直到2012年4月的12个合约中大部分下跌.而即期裂解价差仍保持在每桶较迪拜原油贴水阔于7.00美元的水准,尽管原油价格明显下滑.

即将成为即期的10月/11月跨月价差遭遇进一步的卖压,跌至每吨逆价差3.00美元下方,创下约一个月低点,成交量巨大,在30万吨之上.

一位在新加坡的西方交易员说:"尽管由于10月套利船货流入量增多,使得下行趋势是由基本面所驱动的,不过380-cst的供给到底会怎样,还不能判断."

"许多到岸船货都是来自加勒比的高密度、高黏度船货,需要调和.这应该会限制跌幅.下跌的越大,阻力就会越大,如果很快出现反弹,也没什麽奇怪的."

10月到岸的西方套利船货迄今已预定了340-350万吨,有望达到3月以来的最高.

10月裂解价差持平于每桶较迪拜原油贴水7.11美元.11月裂解价差收窄0.08美元,报每桶贴水7.26美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 652.00 652.40 652.20 668.55 -16.35 -2.45

现货380CST燃料油 FO380-SIN 644.00 644.60 644.30 658.55 -14.25 -2.16

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 649.00 650.00 649.50 663.00 -13.50 -2.04

380CST船用燃料油升水 5.00 5.40 5.20 4.45 0.75

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.00 4.60 4.30 4.75 -0.45 -9.47

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.90 4.20 4.05 4.05 0.00 0.00 (完)