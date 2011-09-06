〔澳洲数据〕第二季度经常帐赤字为74.2亿澳元,略好于路透调查预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透悉尼9月6日电--澳洲统计局周二公布,澳洲澳洲第二季经季节调整的经常帐赤字为74.2亿澳元,路透调查预估为赤字76.5亿.
以下为经季节调整的详细数据(单位:10亿澳元):
第二季 第一季 2010年第二季
经常帐收支 -7.419 -11.115 -4.486
商品及服务收支 +5.599 +2.747 +6.466
出口 +77.850 +72.013 +74.393
进口 -72.251 -69.266 -67.928
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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