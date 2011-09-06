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市场报道 | 2011年 9月 6日 星期二 09:43 BJT

〔澳洲数据〕第二季度经常帐赤字为74.2亿澳元,略好于路透调查预估

路透悉尼9月6日电--澳洲统计局周二公布,澳洲澳洲第二季经季节调整的经常帐赤字为74.2亿澳元,路透调查预估为赤字76.5亿.

以下为经季节调整的详细数据(单位:10亿澳元):

第二季 第一季 2010年第二季

经常帐收支 -7.419 -11.115 -4.486

商品及服务收支 +5.599 +2.747 +6.466

出口 +77.850 +72.013 +74.393

进口 -72.251 -69.266 -67.928

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