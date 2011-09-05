〔英国债市〕30年期英债收益率触及历史低位,得益于股市挫跌

* 30年期英债收益率跌至3.632%

* 10年期英债收益率日内下挫14个基点

* 欧元区担忧和股市恐慌拖累英债收益率走低

* 英国债务管理局(DMO)周二标售10亿英镑20年期公债

路透伦敦9月5日电---30年期英债收益率(殖利率)周一挫跌至历史低位,英债期货跳涨,此前AAA评级的欧洲公债价格受到股市下跌,以及来自银行业和欧元区二线国家债务坏消息的提振.

12月英债期货FLGZ1结算价上扬140个跳动点,报129.41,盘後交易触及合约高位129.62.

10年期英债收益率GB10YT=RR日内回落14个基点,报2.30%,其价格在这场由英债期货推动的涨势中居前,收益率一度触及2.284%的低位,距离8月中旬触及的历史低位2.238%高出不到5个基点.

20年期GB20YT=RR和30年期英债GB30YT=RR收益率日内跌幅不过10-11个基点,但分别触及3.361%和3.632%的历史低位.

英股富时100指数.FTSE收于两周最低水平,日内猛跌约3.5%,银行股暴跌,因美国一家监管机构对多家大型银行和金融机构提起诉讼,银行业或将为2007-08年次贷危机所造成的损失而支付数额不详的赔偿金.

"这是盲目的恐慌,"Monument Securities英债策略师Marc Ostwald指出."人们急切想知道是否西方世界即将步入衰退."

今日英债期货表现逊于可比德债期货FGBLZ1大约30个跳动点.10年期英债/德债收益率差EU10YT=RR扩阔2个基点,至逾43个基点.

Ostwald指出,英债市场现券成交淡静,美国市场因劳工节假日休市,本周多家重要央行会议将会举行.

全球经济增长放缓和股市下跌料将成为周四英国央行9月货币政策会议的争论主题,尽管大多数分析师预料目前央行不会出台进一步刺激措施.

英债也受到英国8月服务业PMI逊预期的支撑,该数据加剧了对英国疲弱经济复苏的担忧,并加大了英国央行在今年稍晚出台更多刺激政策以提振经济成长的可能性.[ID:nCN1945101]

加拿大皇家银行策略师Sam Hill称,英债投资者本周将获得约60亿英镑的票息支付,这部分资金的再投资亦应支撑市场,尤其是周二的10亿英镑指标20年期英债是本周唯一一次标债.

不过Ostwald称,20年期英债收益率处于历史低位水平,料将限制本次标售的需求.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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