〔欧元债市〕意大利公债因节支计划而承压,德债触及纪录高位

* 意大利公债收益率上升,因政府面临节支计划的压力

* 德国公债升至纪录高位,受欧美债务忧虑推动

* 分析师预期德国公债将继续攀升

路透伦敦9月5日电---意大利和西班牙公债收益率(殖利率)周一触及近一个月高位,後市料将进一步上扬,因意大利面临恢复财政秩序的更大压力.

意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率升至5.58%,为8月8日以来高点,因投资者对该国政府匆忙通过的撙节预算感到担心,抵消了有关欧洲央行(ECB)上周增加购买公债以压低意大利公债收益率的数据的影响.

"我们需要看到的是欧洲央行在购买公债的同时,意大利出台有力的改革措施,而且意大利的改革必须向前推进,这些措施才能是有意义的."野村欧洲利率策略主管Nick Firoozye表示.

"情况好转之前可能会先恶化.我预计意大利公债收益率...可能会升至6-6.5%的水平,这只是回到了欧元面市前的水准."

西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率亦升至5.328%的近一个月高点,最终上升约13个基点报5.27%.

欧洲本周面临着一连串政治与法律挑战,可能会伤害为解决债务危机而作出的努力.再加上市场担心美国经济可能滑入二次衰退,均推动指标10年期和五年期德国公债收益率触及纪录新低.

德国公债期货FGBLc1升至138.43的纪录高位,结算价升168个跳动点至138.32.

德国10年期公债DE10YT=TWEB收益率下滑14个基点报1.875%,盘中一度触及纪录低点1.83%.两年期德国公债DE2YT=TWEB收益率结算价则下降10个基点至0.445%.(完)

--编译 徐文焰;审校 戴素萍

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