〔欧洲股市〕创逾两周最低收位,银行股受重创

路透伦敦9月5日电---欧洲股市周一下跌,收于逾两周最低,受经济衰退和欧债危机忧虑重燃打击.美国起诉有毒抵押贷款债券打包行为,重创银行股.

The STOXX欧洲600银行股指数.SX7P挫跌5.9%,触及29个月低位.

该指数2011年下挫超过三分之一,且是欧洲表现最差的板块.德意志银行(DBKGn.DE)暴跌8.9%,延续上周五的跌势.

英国金融时报周一报导,英国重大欺诈案调查局(Serious Fraud Office,SFO)正在调查德意志银行(DBKGn.DE)的打包证券问题,此为该部门正在调查的六桩交易之一.[ID:nCN1943747]

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3重挫4.1%,报910.06点,为8月19日以来最低收位.

成交低迷,成交额是90日均值的87%.美国金融市场逢假期休市.

英国富时100指数.FTSE挫跌3.6%,报5102.58点;德国股市DAX指数.GDAXI重挫5.28%,报5246.18点;法国CAC-40指数.FCHI收跌4.73%,报2999.54点.(完)

--编译 田建华;审校 程琳

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