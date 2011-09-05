〔欧洲汇市〕英镑/美元下滑,因英国服务业PMI创10年最大降幅

* 英镑/美元触及一个半月低点1.6061

* 疲弱的PMI数据令英国央行将出台更多刺激措施的传言升温

* 英国服务业活动以10年来最快速度放缓

* 债务疑虑推动英镑/欧元上升,但涨幅料有限

路透伦敦9月5日电---英镑/美元周一触及一个半月低点,因此前出炉的数据显示,英国服务业急剧降温,令市场猜测英国央行可能出台新一轮资产购买措施以提振经济.

英镑与其他被视为风险较高的货币一道受创,因美国公布疲弱的就业数据,且围绕欧元区债务危机与银行业问题的担忧加剧,令市场担心主要经济体可能重回衰退.

英镑/美元GBP=D4盘中一度下跌近1%至1.6061美元,为7月19日以来最低水平,并跌破200日移动均值1.6123,这被视为技术面利空,可能会进一步跌向1.6000.英镑尾盘报1.6098美元.

市场人士称,英镑可能继续承压,因此前公布的8月英国服务业采购经理人指数(PMI)意外从7月的55.4降至51.1,为逾10年来最大降幅.上周公布的一份调查也显示,制造业以两年多以来最快速度萎缩.

"PMI数据令英国推出进一步量化宽松(QE)的可能性小幅上升,不过英国央行可能还不想这样做,因为英国的通胀周期尚未触顶."CIBC外汇分析师Jeremy Stretch指出.

英国央行官员将于周四宣布最新的利率决定,也可能会讨论进一步放宽货币政策的事宜.不过会议记录要等到本月稍晚才会公布.

英镑/欧元EURGBP=D4略微上升.欧元区主权债务危机的演变可能脱离决策者的控制的忧虑,令欧元受到打击.

欧元/英镑微跌0.1%至0.8755英镑.分析师称其可能进一步跌向8月初低点0.8644,因投资者在寻找欧元的替代品.

不过,对英国脆弱经济表现,以及该国银行业对欧元区危机的风险敞口的担忧,料将限制英镑涨幅.(完)

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

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