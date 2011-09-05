〔东京汇市〕欧元盘初承压,美元指数上扬

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
2229GMT---欧元/美元EUR=周二盘初承压,报1.4077美元,此前在海外市场一度跌至1.4060,因围绕希腊与意大利债务问题的无休止争论打击股市,并推高欧元区二线国家公债收益率(殖利率).
美国市场周一休市,但标普500指数期货SPc1仍下挫2%,提升了亚洲股市今日进一步下滑的风险.
投资者抛售风险资产打击多数大宗商品价格,并推动现货金XAU=最高升至每盎司1902.91美元.而澳元AUD=D4和新西兰元NZD=D4等商品货币则全线下跌.
欧元支撑位料在1.4055美元,以及7月18日低位1.4014美元.
美元指数.DXY上扬0.7%至75.247.美元/日圆JPY=仍徘徊在76.89日圆附近,尽管有传言称,若美国10年期公债收益率降至远低于2%的水平,日本投资者可能开始抛售美元.
市场亦关注欧元/瑞郎走势,其在海外市场曾测试1.1000瑞郎.
澳洲央行将在0430GMT公布利率决定,外界认为其维持利率在4.75%不变几乎是板上钉钉.(完)
--编译 徐文焰;审校 张荻
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路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。