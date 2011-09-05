〔东京汇市〕欧元盘初承压,美元指数上扬

2229GMT---欧元/美元EUR=周二盘初承压,报1.4077美元,此前在海外市场一度跌至1.4060,因围绕希腊与意大利债务问题的无休止争论打击股市,并推高欧元区二线国家公债收益率(殖利率).

美国市场周一休市,但标普500指数期货SPc1仍下挫2%,提升了亚洲股市今日进一步下滑的风险.

投资者抛售风险资产打击多数大宗商品价格,并推动现货金XAU=最高升至每盎司1902.91美元.而澳元AUD=D4和新西兰元NZD=D4等商品货币则全线下跌.

欧元支撑位料在1.4055美元,以及7月18日低位1.4014美元.

美元指数.DXY上扬0.7%至75.247.美元/日圆JPY=仍徘徊在76.89日圆附近,尽管有传言称,若美国10年期公债收益率降至远低于2%的水平,日本投资者可能开始抛售美元.

市场亦关注欧元/瑞郎走势,其在海外市场曾测试1.1000瑞郎.

澳洲央行将在0430GMT公布利率决定,外界认为其维持利率在4.75%不变几乎是板上钉钉.(完)

--编译 徐文焰;审校 张荻

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