〔货币市场〕价格已经消化政策放宽预期,ECB声明或难提振市场

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦9月5日电---由于价格已经消化了政策放宽的预期,因此即便欧洲央行(ECB)暗示不太可能再度升息,货币市场本周可能也难以获得提振.
ECB总裁特里谢上周称物价稳定所面临的风险处在监控之中,激发了有关该央行将守稳利率直至明年的预期.ECB在最近几个月中两度升息.
ECB将在周四举行政策会议,市场会将暂停收紧的暗示视为朝向放宽政策迈出的第一步,而一些人早已预期或在明年年中前放松政策.
指标三个月欧元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)EUR3MFSR=下降0.5个基点至1.47813%,因ECB上月延长资金的供应後,银行系统充斥大量过剩流动性.
这种资金过剩反映出,随着欧元区债务危机加剧,一些持有大量主权债的银行再度变得高度依赖ECB的现金支持.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)曾经承诺将维持低利率直至2013年,而德意志银行相信,欧洲维持低利率的时间会长于美国,银行业承受的压力是促成此举的原因之一.
反映银行业风险的一项指标--iTraxx优先金融信用违约互换指数ITEFA5Y=MP处在265基点附近的历史高位,该指标衡量了欧洲银行优先债的平均违约担保成本.(完)
--编译 吴云凌;审校 徐文焰
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