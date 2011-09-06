〔金砖国家〕9月5日股汇市收盘纵览

路透9月6日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月5日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低3.16%,报989.59点.

中国股市:中国股市沪综指周一收挫2%连续第三日走低.今日是准备金扩大上缴基数後六家大型银行的首批缴款日,资金面趋紧预期令大盘承压.另外,外围市场普跌亦拖累市场.分析师认为,短线沪指在前期低点2,437点附近存在支撑.沪综指.SSEC收报2,478.739点,跌1.96%,至13个月半月新低,此前低位是去年7月19日的2,475;沪市A股成交额盘放量至约562亿元人民币,略高于上个交易日创下的14个月低点.[.SSCN]

香港股市:香港股市周一连续第二个交易日收跌,中国海洋石油(0883.HK)带头下杀;美国周五公布就业数据表现欠佳,重燃美国经济可能衰退的疑虑,引发投资人抛售风险资产.恒生指数.HSI收挫2.95%,至19,616.4点.恒生国企指数.HSCE大跌3.43%,至10,299.17点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一即期汇价小幅收跌,为连续第三日走低.国际美元反弹,非美货币走软,拖累人民币回落调整,成交则偏于活跃.交易员表示,希腊与国际债权人谈判中断,欧债危机深化拖累欧元走软,料近期美元或维持相对偏强走势,人民币可能将暂时步入盘整.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水514点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3344元.[CNY/CN]

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印度股市:周一下跌0.64%,中断连升三日的局面,因外界重新担忧美国经济或陷入衰退,并且欧洲面临的一系列风险可能重燃债务危机.指标BSE指数.BSESN收低108.13点,报16,713.33点,20档成分股收低.[.BO]

印度汇市:印度卢比周一下滑,受累于欧元疲弱和印度股市下挫,由于外界再度担心美国经济或重现衰退,促使投资者撤出风险资产.卢比兑美元INR=D2收报45.9850/9950,较周五收盘位45.79/80低0.4%.盘中交投于45.8450-46.0200区间.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收低0.19%,报1,617.010点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低2.54%,报836.66点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX下跌1.23%,报29.4925;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下挫0.47%,报41.5550.

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巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP大跌2.7%,国有石油公司Petrobras(PETR4.SA)降1.7%,银行Itau Unibanco(ITUB4.SA)重挫近4%.巴西股市今年表现落後于其他新兴股票市场,因该国央行采取升息举措,试图打压经济增长并控制通胀.[ID:nN1E7840X7]

巴西汇市:巴西雷亚尔周一降至逾五个月来的盘中最低水准,因有关全球经济增长和欧洲债务问题的忧虑升温,拉低拉美货币兑美元.雷亚尔兑美元BRBY下跌1.22%至1.6552,一度削减稍早1.52%的跌幅至1.6603,创3月29日以来的盘中最低汇价.[ID:nN1E7840B1]

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南非股市:约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下降2.3%至26,554.09点,为两周来的最大单日降幅.综合指数.JALSH下挫2%至29,888.14点.[ID:nL5E7K536Q][.JALSH]

南非汇市:南非兰特兑美元触及一周低点,後市继续看跌,因全球经济和欧元区债务问题久拖不决令人担忧.兰特兑美元ZAR=D3报7.1297,较周五纽约收盘位7.0820下降0.67%.稍早曾触及一周低点7.1361.[ID:nL5E7K536Q][.JALSH](完)