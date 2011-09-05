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宏观经济 | 2011年 9月 6日 星期二 07:06 BJT

《美国重要政经日程》--9月6日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1500 - 农业部公布美国谷物及油籽外销检验周报.

1500 - 财政部宣布标售四周期国库券.

1530 - 财政部每周标售三及六个月期国库券,以及8天现金管理国库券.

2000 - 农业部发布农作物生长状况周报.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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