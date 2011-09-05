全球外汇市场9月6日主要消息

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本央行政策会议第一天.
-- - 日本内阁会议.
0130 - 澳洲第二季经常账收支.
0130 - 澳洲第二季净出口对GDP的贡献.
0130 - 澳洲7月房屋融资.
0430 - 澳洲央行9月利率决议.
0715 - 瑞士8月消费者物价指数(CPI).
0900 - 欧元区第二季区内生产总值(GDP)修正值.
1000 - 德国7月工业订单.
-- - 瑞典央行货币政策会议.
0800 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)发布2012财年预算案以及至2015年的中期预算计划.
-- - 欧元区财长会议讨论对希腊贷款的担保事宜.
-- - 法国议会对预算修正案投票.
-- - 挪威央行总裁奥尔森讲话.
1400 - 美国8月就业趋势指数.
1400 - 美国供应管理协会(ISM)8月非制造业指数.
1400 - 美国财政部助理部长格拉泽(Daniel Glaser)作证.
1710 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话.
2350 - 日本8月外汇储备.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 吴云凌;审校 孙茉莉
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。