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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 07:15 BJT

全球外汇市场9月6日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本央行政策会议第一天.

-- - 日本内阁会议.

0130 - 澳洲第二季经常账收支.

0130 - 澳洲第二季净出口对GDP的贡献.

0130 - 澳洲7月房屋融资.

0430 - 澳洲央行9月利率决议.

0715 - 瑞士8月消费者物价指数(CPI).

0900 - 欧元区第二季区内生产总值(GDP)修正值.

1000 - 德国7月工业订单.

-- - 瑞典央行货币政策会议.

0800 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)发布2012财年预算案以及至2015年的中期预算计划.

-- - 欧元区财长会议讨论对希腊贷款的担保事宜.

-- - 法国议会对预算修正案投票.

-- - 挪威央行总裁奥尔森讲话.

1400 - 美国8月就业趋势指数.

1400 - 美国供应管理协会(ISM)8月非制造业指数.

1400 - 美国财政部助理部长格拉泽(Daniel Glaser)作证.

1710 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话.

2350 - 日本8月外汇储备.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 吴云凌;审校 孙茉莉

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