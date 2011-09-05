〔金属期市〕LME期铜下跌,受经济增长放缓担忧打压

(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])

路透伦敦9月5日电---周一期铜触及逾一周最低,此前公布的汇丰中国8月服务业PMI放缓至历史低点,且美国上周公布惨淡的非农就业报告,引发对全球经济增长放缓的担忧.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3收低1.3%,报每吨8,960美元,周五报9,076美元.盘中期铜触及8,916美元的8月25日以来最低.

Natixis的分析师Nic Brown称,"在美国公布惨淡的就业数据後,大家回撤一步不足为奇."

"欧洲情势没有变好,我想需要再等一至两日才能探明近期底部,并观察事态如何发展."

Markit数据称,汇丰中国8月服务业采购经理人指数(PMI)从上月的53.5续降至50.6,为调查历史最低值,仅微弱高于荣枯分水岭50.[ID:nCN1943479]

交易商称,美国劳动节导致成交减少,且令市场迷失方向.

期铜8月挫跌5.6%,打压价格年内下跌近7%.

花旗下调基本金属价格预估.尽管花旗预计中国进口需求强劲,但将今年铜价均值预估从此前的每吨9,696美元下调至9,099美元.

期镍注销仓单升至四年高位,占总库存的8.6%.期镍收于每吨20,890美元,周五收盘报21,500美元.

三个月期铝跌至每吨2,387.50美元,周五收盘报2,436美元.

以下为1614GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 404.55 -6.80 -1.65 334.65 20.89

LME期铝 2387.50 -48.50 -1.99 2230.00 7.06

LME期铜 8959.00 -117.00 -1.29 7375.00 21.48

LME期铅 2430.00 -30.00 -1.22 2432.00 -0.08

LME期镍 20890.00 -610.00 -2.84 18525.00 12.77

LME期锡 23950.00 -300.00 -1.24 16950.00 41.30

LME期锌 2172.00 -23.00 -1.05 2560.00 -15.16

上海期铝 17345.00 -90.00 -0.52 17160.00 1.08

上海期铜 67100.00 -730.00 -1.08 59900.00 12.02

上海期锌 16945.00 -120.00 -0.70 21195.00 -20.05

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 田建华;审校 程琳

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