更正:《欧洲金融焦点》欧央行用买债计划督促欧元区各国政府巩固财政

(更正:因译文有误,第七段改为"欧洲央行上周买入意大利公债,支撑意大利标债,但该次标售仍买需疲软",非"否则其标售将遇冷".第八段改为"路透调查原预测上周的买债规模仅为70亿欧元",非"本周".)

路透巴黎/法兰克福9月5日电---欧洲央行候任总裁德拉吉(Mario Draghi)周一对欧元区政府发出警告,不要指望该央行无限度买入公债,即便上周其买债规模扩大一倍以向意大利提供帮助.

德拉吉和现任总裁特里谢反而向欧元区各国政府施压,促其强化欧元区救援基金,此举或能减轻欧洲央行购买公债的责任.

在暂停19周後,欧洲央行上个月勉强重启买债计划,当时意大利和西班牙借贷成本攀升至无法持续的水平,两国离出现债务违约仅一步之遥.

然而欧洲央行担心,其帮助欧元区第三大经济体--意大利降低借贷成本的举措,只会鼓励该国政府放松巩固财政的努力.

德拉吉警告称,各国政府不要指望买债操作无限度持续下去.他将在11月接替特里谢出任欧洲央行总裁.

他在巴黎演讲时称,"买债计划是暂时的,并将被完全冲销;最重要的是,正如(特里谢)所言,买债计划不能用来规避严格控制预算这一根本原则."

欧洲央行上周将买债规模扩至133.05亿欧元,欧洲央行上周买入意大利公债,支撑意大利标债,但该次标售仍买需疲软.

此前一周,欧洲央行买入66.51亿欧元债券;路透调查原预测上周的买债规模仅为70亿欧元.

但意大利和西班牙政府公债收益率(殖利率)周一升至近一个月高点,此前意大利总理贝鲁斯柯尼提出的撙节举措在国内遇到阻力,而撙节举措被视为欧洲央行买债的关键条件之一.

意大利公债收益率在5.5%左右,高于欧洲央行近期目标5%.欧洲央行可以借由坐视市场推高意大利借贷成本,向意大利政府施加更大的压力,促其实施撙节举措.

德意志银行(DBKGn.DE)执行长Josef Ackermann称,欧洲债务危机将在数年内侵蚀银行获利,并将最弱小的银行淘汰出局.其言论凸显出欧债危机的严重程度.

**救援计划落空**

有些欧元区国家同样阻挠7月达成一致的欧洲金融稳定机构(EFSF)改革得到批准.特里谢和德拉吉表示,任何拖延都会带来欧元区债务危机恶化的风险.

"很明显...所有决议绝对且完全有必要立刻实施,就如当初各国政府所决定的一样,"特里谢在巴黎一场会议上表示.

增强EFSF的计划将赋予该救援基金权力来购买公债--在理论上卸下了欧洲央行的重担.此前欧洲央行购买公债的任务导致该行内部出现其13年历史上最严重的分歧.

欧元区领导人曾希望各国议会在10月初以前批准改革方案,但这一目标似乎将落空.

一项路透调查预期,即使在EFSF能力得到增强以後,欧洲央行仍将继续购买公债.

**未来浓云笼罩**

德国一些人士认为欧元区应缩小.

对德国参与欧元区救援计划提出指控的人士周一表示,希腊和其它受困国应退出欧元区,以令其经济完全恢复健康.

特里谢则持不同看法,他提出了构建联邦政府的想法.他说,未来的改革应该包括对未能坚持预算目标的国家,或由中央集权机制来制定政策.

"(若)一个国家作不出决定,或没有能力作出必要决策,那麽这个国家应当可以...从欧元区中央政府那里得到决定,"他在巴黎的会议上讲."你们可以想象成一个联邦政府."

德国总理梅克尔称,不认为任何国家会退出欧元区,且任何类似举动都可能导致危险的"多米诺效应".(完)