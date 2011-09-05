《中国报摘》--中国证券报9月6日

* 头版头条:

--全国人大财经委副主任委员吴晓灵日前表示,《基金法》修改已经进入实质性阶段.目前,全国人大财经委员会全体委员会已经原则通过修改草案.

* 其他:

--中国证监会主席助理姜洋透露,证监会正推进《期货交易管理条例》的修订工作,并积极开展《期货法》相关专题的前期研究.

--港交所消息,全国社会保障基金于8月30日年内第四次减持工商银行(1398.HK)(601398.SS)H股.此次减持量为3,500万股,每股平均价5.16港元.社保基金今年以来已累计减持工商银行H股1.191亿股,持股比例降至15.95%.

--证监会公告,主板发审委定于周五审核东吴证券首发申请,後者本次计划在上交所发行不超过5亿股,并有望成为第18家上市券商.

--独立第三方支付平台支付宝宣布已和安卡国际集团(Oncard InternationalONC.AX)旗下安卡支付达成收购协议.这是今年5月央行颁发首批《支付业务许可证》後,第三方支付领域内首次公开披露的一次重大收购案例.

--中国建筑(601668.SS)公告称,公司控股股东中国建筑总公司拟在未来12个月内以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%.

--粤电力(000539.SZ)(200539.SZ)公告称,公司股票因正在筹划重大资产重组事项申请即日起停牌,预计复牌时间为2011年10月10日.(完)

--整理 周晓峰; 审校 杨淑祯