〔东京汇市〕欧元走势挣扎,澳元静候澳洲央行利率决议

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
* 本周事件众多,欧元面临进一步的下行压力
* 周四欧洲央行会议结果对欧元而言十分关键
* 大宗商品受创,澳元关注澳洲央行声明
路透悉尼9月6日电---欧元兑美元周二在亚洲时段陷入一个月低位,大宗商品货币重挫後未有起色,因围绕全球经济体质的忧虑令投资者抛售风险资产.
美国市场周一因公众假期休市,因而隔夜市场的焦点在意大利.意大利公债大跌,因担心意大利政府在控制债务方面作为不足.
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。