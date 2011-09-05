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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 07:51 BJT

〔东京汇市〕欧元走势挣扎,澳元静候澳洲央行利率决议

* 本周事件众多,欧元面临进一步的下行压力

* 周四欧洲央行会议结果对欧元而言十分关键

* 大宗商品受创,澳元关注澳洲央行声明

路透悉尼9月6日电---欧元兑美元周二在亚洲时段陷入一个月低位,大宗商品货币重挫後未有起色,因围绕全球经济体质的忧虑令投资者抛售风险资产.

美国市场周一因公众假期休市,因而隔夜市场的焦点在意大利.意大利公债大跌,因担心意大利政府在控制债务方面作为不足.

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