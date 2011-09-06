〔英国数据〕8月同店零售销售同比下降0.6%,因非食品支出减少--BRC

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦9月6日电---英国零售业联盟(BRC)周二称,英国8月零售销售下滑,因囊中羞涩的消费者减少家居用品和家具等非必需商品的购买.
英国8月同店零售销售较上年同期下降0.6%.不过,包括新开店面在内的总零售额依然较上年同期增长1.5%,多数经济学家更偏好使用这一衡量指标.
"食品销售的抗压性更强一些,但非食品类商品的销售较上年同期明显下降,"BRC主管Stephen Robertson在声明中说.
"消费者信心疲弱,通胀居高不下且个人财务状况目前较为紧张,这些仍是零售行业最大的威胁,"他说,"大件商品的销售依赖于打折和零售商的大幅让利."他补充说.
截止8月的三个月加权平均零售额显示,同店食品销售额较上年同期增长1.4%,非食品销售额下降1.5%.
这份BRC调查报告出炉前,近期有关经济形势的坏消息已经不断.由于全球经济复苏乏力,且税收增加,物价上涨及薪资增长缓慢令消费者苦不堪言,英国经济目前颇为艰难.(完)
--编译 郑茵;审校 程琳
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