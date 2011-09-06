《中国报摘》--金融时报9月6日

* 头版头条:

--中国国家副主席习近平在会见世界银行行长佐利克时表示,国际社会应加强宏观经济政策协调,共同提振市场信心,并通过20国集团等机制改善全球经济治理,推动世界经济复苏和强劲、可持续、平衡增长.中国将继续支持世界银行在全球减贫和发展事业中发挥更大作用.

* 其他:

--2010年中国全国社会保险基金总收入17,071亿元人民币,比上年增长16%,完成预算的111%.

--今年上半年中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)境外机构总资产达到1,038.69亿美元,比去年末增长了37.2%.上半年境外机构共实现税前利润7.35亿美元,同比增长43%.工行欧洲五国分行自今年1月正式开业,目前已全部实现盈利.

--德勤最新发布的报告称,今年上半年大中华区海外并购交易总额达到170亿美元,预计下半年赴海外并购活动量仍将持续升温,总量预计翻番.(完)

--整理 谢衡; 审校 杨淑祯