《中国报摘》--金融时报9月6日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国国家副主席习近平在会见世界银行行长佐利克时表示,国际社会应加强宏观经济政策协调,共同提振市场信心,并通过20国集团等机制改善全球经济治理,推动世界经济复苏和强劲、可持续、平衡增长.中国将继续支持世界银行在全球减贫和发展事业中发挥更大作用.
* 其他:
--2010年中国全国社会保险基金总收入17,071亿元人民币,比上年增长16%,完成预算的111%.
--今年上半年中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)境外机构总资产达到1,038.69亿美元,比去年末增长了37.2%.上半年境外机构共实现税前利润7.35亿美元,同比增长43%.工行欧洲五国分行自今年1月正式开业,目前已全部实现盈利.
--德勤最新发布的报告称,今年上半年大中华区海外并购交易总额达到170亿美元,预计下半年赴海外并购活动量仍将持续升温,总量预计翻番.(完)
--整理 谢衡; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。