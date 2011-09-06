《中国已公布新股发行上市日程表》--9月6日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
9/6 深 佳创视讯 300264 2,600 16.50 50.00 招商证券 9/9
9/7 深 隆华传热 300263 不超过2,000 *33.00 *55.00 光大证券 9/13
9/7 沪 明泰铝业 *780677 *6,000 *18-20 *30-33.33 平安证券 9/13
9/7 深 丹邦科技 002618 不超过4,000 *13.00 *46.43 国信证券 9/13
9/8 深 露笑科技 002617 3,000 -- -- 东兴证券 9/14
9/9 深 长青集团 002616 不超过3,700 -- -- 兴业证券 9/15
9/19 沪 长城汽车 -- 不超过30,424.3 -- -- 国泰君安 9/22
*9/15 深 尔康制药 300267 不超过4,600 -- -- 西部证券 9/20
*9/15 深 万福生科 300268 不超过1,700 -- -- 平安证券 9/20
*9/19 深 兴源过滤 300266 不超过1,400 -- -- 中信建投 9/22
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
9/6 深 新莱应材 (300260.SZ) 1,340 27.00 46.63 长江证券
9/6 深 雅本化学 (300261.SZ) 1,820 22.00 51.76 东方证券
-- 沪 京 运 通 -- -- 42.00 53.47 中信证券
-- 深 蒙 发 利 002614 -- 52.00 45.61 广发证券
-- 深 哈 尔 斯 002615 -- 18.00 42.86 海通证券 9/7
-- 深 巴安水务 300262 -- 18.00 39.13 平安证券 9/8
-- 深 通光线缆 300265 -- 14.38 55.31 世纪证券 9/8
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。