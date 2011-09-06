〔日本债市〕10年期公债期货触及10个月高位,因避险需求升温

路透东京9月6日电---10年期日本公债期货周二触及142.90上方的10个月高位,因欧债危机和全球衰退疑虑日增,引发避险需求.

9月日本公债期货2JGBv1上涨0.18点至142.97,之前一度触及142.99的10个月高位.

10年期公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC跌1.5个基点,至0.995%,接近8月中旬所及的九个月低点0.970%.(完)