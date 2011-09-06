〔日本债市〕10年期公债期货触及10个月高位,因避险需求升温

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京9月6日电---10年期日本公债期货周二触及142.90上方的10个月高位,因欧债危机和全球衰退疑虑日增,引发避险需求.
9月日本公债期货2JGBv1上涨0.18点至142.97,之前一度触及142.99的10个月高位.
10年期公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC跌1.5个基点,至0.995%,接近8月中旬所及的九个月低点0.970%.(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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