〔软件产业〕中国前七个月软件业务收入同比增近30%,全年料可维持28%增速

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京9月6日电---中国工业和信息化部表示,今年1-7月中国共实现软件业务收入9,588亿元,同比增长近30%,预计全年软件产业有望继续保持平稳较快增长.
新华社周一晚间报导援引工信部运行监测协调局副局长高素梅称,尽管今年前七个月中国软件业务收入增速比去年同期高出0.6个百分点,但目前制约中国软件行业发展的因素则依然存在.
"今年世界经济复苏趋缓对中国的影响不容忽视,国内生产要素保障趋紧制约企业发展;此外,企业自身规模偏小、自主掌控的核心技术不足、处于产业链底端局面未改等问题依然存在",她指出.
不过,高素梅也预计,2011年全年中国软件产业将依然保持良好的增长,软件业增速预计在28%左右.
数据并显示,今年7月单月完成软件业务收入1,523亿元,同比增长31.4%,增速比去年同期高2.9个百分点.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透2月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:11时，1港元=0.88409人民币)