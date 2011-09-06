〔中国经济〕广汽本田和东风本田将召回逾25万辆乘用车,因零部件存隐患

路透北京9月6日电---中国国家质检总局通报称,日本本田汽车(7267.T)中国合资公司--广汽本田和东风本田,从9月15日(下周四)起,召回部分飞度(Fit)、思迪(CITY)轿车和思威(CR-V)多用途乘用车,共计约25.58万辆.

新华社周一晚间报导引述国家质检总局的通报并称,本次召回范围内车辆,当驾驶席侧电动窗开关受到外来含有硅氧烷的溶剂侵入时,如果继续使用,会使开关触点异常磨损,产生粉末堆积.

达到一定程度後,可能引起短路、发热,使开关内部损坏,极端情况下可能导致零部件的局部烧损.

上述被召回车辆分别包括,2005年8月8日-2007年12月8日期间生产的飞度(Fit)牌轿车145,542辆;2005年8月1日-2007年8月22日期间生产的思迪(CITY)牌轿车81,547辆,及2006年1月11日-2007年3月5日生产的思威(CR-V)牌多用途乘用车28,677辆.

广汽本田和东风本田是本田汽车与广州汽车(2238.HK)和东风汽车(0489.HK)的合资企业.今年8月,广汽本田和东风本田召回部分旗下生产的雅阁(ACCORD),奥德赛(ODYSSEY)和思铂睿(SPIRIOR),累计逾76万辆,以消除安全隐患.[ID:nCN1881493](完)