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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 08:12 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月6日-9月13日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月6日(二)

东京--日本标售30年期公债(0130).

罗马--意大利财政部公布将于9月13日标售的BTP固息债券细节.

伦敦--英国标售10亿英镑、票息为4.75%、2030年到期的公债.

9月7日(三)

罗马--意大利财政部公布将于9月12日标售的短期国库券规模细节.

9月8日(四)

东京--日本标售五年期公债(0130).

罗马--意大利财政部公布将在9月13日标售的BTP固息债券规模细节.

9月9日(五)

主要国家暂无发债计画.

9月12日(一)

华盛顿--美国财政部标售三年期公债(1700).

9月13日(二)

东京--日本标售20年期公债(0130).

罗马--意大利财政部标售BTP固息债券.认购于0900结束.

华盛顿--美国财政部标售10年期公债(1700).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 戴素萍

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