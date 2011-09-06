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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 08:31 BJT

〔中国经济〕纯大豆油价格近一个月以来同比涨幅已超20%--新华

路透北京9月6日电---新华社周一晚间报导称,中国8月中旬以来,全国纯大豆油价格上涨明显,目前全国纯大豆油价格大幅高于去年同期,同比涨幅已超过20%.

新华社全国农副产品和农资价格行情系统监测数据显示,与8月10日相比,9月5日的纯大豆油价格涨幅为3.0%.

分地区来看,逾九成省区市纯大豆油价格上涨.其中重庆、湖北、福建的涨幅居前,分别为8.2%、5.5%、4.6%.

中国7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.5%,其中食品价格上涨14.8%;而CPI食品价格中的成分商品绝大部分都是农产品.因此,一直以来,农产品价格涨幅备受市场关注.(完)

--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯

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