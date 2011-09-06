〔中国经济〕纯大豆油价格近一个月以来同比涨幅已超20%--新华

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月6日电---新华社周一晚间报导称,中国8月中旬以来,全国纯大豆油价格上涨明显,目前全国纯大豆油价格大幅高于去年同期,同比涨幅已超过20%.
新华社全国农副产品和农资价格行情系统监测数据显示,与8月10日相比,9月5日的纯大豆油价格涨幅为3.0%.
分地区来看,逾九成省区市纯大豆油价格上涨.其中重庆、湖北、福建的涨幅居前,分别为8.2%、5.5%、4.6%.
中国7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.5%,其中食品价格上涨14.8%;而CPI食品价格中的成分商品绝大部分都是农产品.因此,一直以来,农产品价格涨幅备受市场关注.(完)
--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。