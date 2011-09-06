《独家新闻》巴西淡水河谷与中国船运公司商谈出售或出租旗下货船

路透伦敦9月5日电---巴西矿业巨头淡水河谷(Vale)(VALE5.SA)一名高层周一告诉路透,该公司正就出售或出租其大型干散货船对,与中国和其他船东进行谈判.

这家全球最大的铁矿石厂商原先计划拥有一支19艘干散货船的船队,以削减从巴西到铁矿石最大进口国--中国的运费,但该公司现在决定不再需要握有这些船只的直接所有权.

"我们不想成为大型船只运营商,也不想从船运业务中赚钱,"淡水河谷全球市场总监Pedro Gutemberg在电话采访中称.

"我们只是想确保船运成本不会蹿升.因此非常欢迎愿意合作的人士."

市场消息人士称,此举或能减轻淡水河谷与中国港口敲定谈判的难度,此前该公司首只大型干散货船6月处女航未能获准停泊在中国港口,只能改变航线前往意大利.

交易商揣测,这艘名为Vale Brasil的巨型货船之所以没能停泊在大连港,是由于来自中国国内船运行业的压力,後者已敦促当局保护其商业利益.

"淡水河谷可能已看到警告:要麽把船卖给中国,要麽冒着新铁矿石生产项目开工後未来铁矿石销售前景受损的风险.这将对淡水河谷非常不利,足以让它明白自己的本分是一家矿商,而不是船东,"HSBC Shipping Services研究、咨询和顾问主管Nigel Prentis称.

如果达成出售或租赁协议,淡水河谷将与船东签署一份长期合同,规定这些货船只能用于运送淡水河谷从巴西运往中国和其他地区的铁矿石.

淡水河谷拒绝透露参与谈判的公司,但一位行业消息人士称其中一家是中国远洋(601919.SS)(1919.HK).(完)