《中国报摘》--其他报纸重要消息9月6日(I)

**上海证券报**

--中证指数有限公司日前宣布将于2011年9月20日正式发布中证海外中国互联网指数,权重靠前的样本股包括百度(BIDU.O)、腾讯控股(0700.HK)、新浪(SINA.O)等.

--中国北车601299.SS公告称,包括董事长、总裁的九名公司高管,以个人自有资金完成从二级市场购入上市公司A股股票合计69.45万股,成交价格在4.43元至4.72元人民币之间.

**人民日报**

--中国外交部发言人姜瑜在例行记者会上明确表示,中方对解冻利比亚资产原则上没有困难,本着对利比亚人民负责任的精神,中方及安理会其他一些成员认为上述申请需进一步明确有关资金用途和监管机制.在申请国提交进一步信息後,有关申请已在安理会制裁委经协商一致获得通过.

--截至目前,沪市922家上市公司全部完成2011年半年报披露工作.统计显示,上半年沪市上市公司共实现营业收入近8.26万亿元,前十大盈利公司中上市银行占了七席.对总体利润贡献最大的行业依然为金融保险业和采掘业,行业实现净利润分别占全体上市公司净利润总额的58.8%和15.7%.

--证监会主席助理姜洋表示,今年前八个月中国期货市场成交量6.79亿手,成交金额90.04万亿元.同期,期货市场的投资者开户近135万户,客户保证金超过1,889亿元,法人企业客户持仓和套期保值持仓的比例明显提高.

**第一财经日报**

--知情人士透露,联想控股拟斥资入股河北承德乾隆醉酒业,目前正在进行资产评估,尚未最後确定.

**21世纪经济报 道**

--国家能源专家咨询委员会副主任徐锭明称,"十二五"(2011-2015年)能源规划要求,到2015年国内非化石能源消费将达4.7亿吨标煤,约占能源消费总量11.5%.其中,水电2.8亿吨标煤、核电0.9亿吨标煤、其他可再生能源为1亿吨标煤.

--多位银行间债市交易员透露,中国央行此前对部分银行实施的差别存款准备金率政策,经过多次连续滚动延续後,将于9月15日到期,且不再延续.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/谢衡; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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