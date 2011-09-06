〔中国个股〕中国建筑称控股股东拟未来12个月内增持不超过2%股份

路透上海9月6日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周二公告,控股股东中国建筑工程总公司拟在未来12个月内,以自身名义继续增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%.

中建总公司并承诺,在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份.中建总公司已于周一通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份2,000万股.本次增持後,中建总公司持股数量占公司已发行总股份的比例从54.07%提高至54.14%.