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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 08:56 BJT

〔中国个股〕中国建筑称控股股东拟未来12个月内增持不超过2%股份

路透上海9月6日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周二公告,控股股东中国建筑工程总公司拟在未来12个月内,以自身名义继续增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%.

中建总公司并承诺,在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份.中建总公司已于周一通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份2,000万股.本次增持後,中建总公司持股数量占公司已发行总股份的比例从54.07%提高至54.14%.

中报显示,中国建筑上半年实现净利润65.29亿元人民币,同比增长40.9%;实现营业收入2,182.7亿元,同比增长37.9%,;每股收益达0.22元.[ID:nCN1935241]

中国建筑周一收报3.47元,过去三个月下跌5.2%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴

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