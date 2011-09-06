〔中国个股〕中国建筑称控股股东拟未来12个月内增持不超过2%股份

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月6日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周二公告,控股股东中国建筑工程总公司拟在未来12个月内,以自身名义继续增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%.
中建总公司并承诺,在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份.中建总公司已于周一通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份2,000万股.本次增持後,中建总公司持股数量占公司已发行总股份的比例从54.07%提高至54.14%.
中报显示,中国建筑上半年实现净利润65.29亿元人民币,同比增长40.9%;实现营业收入2,182.7亿元,同比增长37.9%,;每股收益达0.22元.[ID:nCN1935241]
中国建筑周一收报3.47元,过去三个月下跌5.2%.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。