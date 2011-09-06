〔中美贸易〕WTO最高法庭裁决允许美国向进口自中国的轮胎征特别关税

路透日内瓦9月5日电---世界贸易组织(WTO)最高法庭周一作出判决,准许美国向进口自中国的汽车轮胎徵收保护性关税,支持了2010年12月的判决结果.

美国于2009年9月向来自中国的进口轮胎加徵35%的关税,因为此前北美钢铁工人联合会(USWA)申诉称,进口自中国的产品激增,损害了美国生产商的利益.

WTO的判决允许成员国向进口产品徵收临时性特别关税,以遏制进口品泛滥破坏本国市场稳定.

"这是美国,也是美国工人和制造业者取得的重大胜利."美国贸易代表柯克在声明中称,"我们一直在说,奥巴马总统向中国轮胎徵收特别关税的决定完全符合我们对WTO的承诺."

"奥巴马政府将继续为美国奋力争取更多就业岗位和商业机会.我们将利用我们的贸易法规支持国内工人,并应对他们受到的伤害."

中国对这一裁决表示遗憾,并敦促美国取消该特别关税以保证公平竞争.中国方面称,该举措无助减少美国的轮胎进口,只会将中国厂商排挤出市场.

美国2010年进口中国轮胎的数量下降23.6%,2011年上半年进一步下滑6%;而该国整体轮胎进口量则分别增长了20.2%和9%.

"这是保护主义措施,没有得到美国轮胎行业的支持.该保护性举措无助于减少美国的轮胎进口量,只会损害中国合法的贸易利益."(完)