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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 08:46 BJT

〔全球金市〕现货金持于1,900美元附近,受欧债危机担忧支撑

路透新加坡9月6日电---周二现货金持于每盎司1,900美元附近,因对欧债危机的担忧重燃,导致投资者寻求黄金等避险资产.

0023GMT,现货金XAU=小跌0.1%,报1,897.36美元,稍早触及1,903.09美元,较现货金在8月23日创下1,911.46美元的纪录高位低8美元左右.

美国期金GCcv1上涨1.2%,报1,900美元.

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