〔全球金市〕现货金持于1,900美元附近,受欧债危机担忧支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月6日电---周二现货金持于每盎司1,900美元附近,因对欧债危机的担忧重燃,导致投资者寻求黄金等避险资产.
0023GMT,现货金XAU=小跌0.1%,报1,897.36美元,稍早触及1,903.09美元,较现货金在8月23日创下1,911.46美元的纪录高位低8美元左右.
美国期金GCcv1上涨1.2%,报1,900美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。