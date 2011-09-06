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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 09:19 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--9月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国人民银行30亿元人民币一年期央行票据上午招标,预计中标收益率将持平于3.5840%

广发银行至多20亿元10年期固息次级债簿记建档,中信证券和中银国际主承

泸州老窖集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),民生银行主承

中国节能环保集团18亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),北京银行及光大银行主承

大唐新能源(1798.HK)20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),国开行及民生银行主承

四川水电投资经营集团5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),光大银行主承

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二、新债上市:

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三、缴款:

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四、还本付息:

桂冠电力(600236.SS)12亿元六个月期短融1181095到期兑付,票面利率4.20%

工商银行(601398.SS)(1398.HK)130亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债050502付息,票面利率3.77%

宁夏交通投资公司8亿元15年期固息债078048付息,票面利率5.35%

铁道部200亿元10年期固息债1080105付息,票面利率3.88%

铁道部100亿元15年期固息债1080106付息,票面利率4.05%

太原高铁投资公司20亿元10年期固息债1080107付息,票面利率5.18%

丹东城开15亿元七年期浮息债(一年期shibor基准)1080108付息,基本利差2.81%

山西国电集团8亿元三年期中票1082150付息,票面利率4.05%

中国远洋(1919.HK)(601919.SS)50亿元10年期中票1082151付息,票面利率4.35%

江西铜业集团20亿元三年期中票1082152付息,票面利率3.39%

阳泉煤业集团10亿元五年期中票1082153付息,票面利率4.15%

河南投资集团5亿元三年期中票1082154付息,票面利率3.79%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--全国人大财经委副主任委员吴晓灵日前表示,《基金法》修改已经进入实质性阶段.且全

国人大财经委员会全体委员会已经原则通过修改草案.

--21世纪经济报 道援引多位银行间债市交易员透露,中国央行此前对部分银行实施的差别

存款准备金率政策,经过多次连续滚动延续後,将于9月15日到期,且不再延续.

国家统计局9/9公布8月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年7月7.5%)

8月居民消费价格指数(CPI) (2011年7月6.5%)

1-8月固定资产投资 (2011年1-7月25.4%)

8月社会消费品零售总额 (2011年7月17.2%)

8月工业增加值 (2011年7月14.0%)

中国海关9/10公布8月进出口贸易数据

国家统计局9/18公布8月房地产价格统计信息

9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (2011年1-7月28.3%)

============================================================================(完)

--整理 冉莹; 审校 李宏薇/曲伟治/周晓峰

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