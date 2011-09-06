《中国债券市场每日交易备忘》--9月6日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国人民银行30亿元人民币一年期央行票据上午招标,预计中标收益率将持平于3.5840%
广发银行至多20亿元10年期固息次级债簿记建档,中信证券和中银国际主承
泸州老窖集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),民生银行主承
中国节能环保集团18亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),北京银行及光大银行主承
大唐新能源(1798.HK)20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),国开行及民生银行主承
四川水电投资经营集团5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),光大银行主承
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二、新债上市:
无
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三、缴款:
无
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四、还本付息:
桂冠电力(600236.SS)12亿元六个月期短融1181095到期兑付,票面利率4.20%
工商银行(601398.SS)(1398.HK)130亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债050502付息,票面利率3.77%
宁夏交通投资公司8亿元15年期固息债078048付息,票面利率5.35%
铁道部200亿元10年期固息债1080105付息,票面利率3.88%
铁道部100亿元15年期固息债1080106付息,票面利率4.05%
太原高铁投资公司20亿元10年期固息债1080107付息,票面利率5.18%
丹东城开15亿元七年期浮息债(一年期shibor基准)1080108付息,基本利差2.81%
山西国电集团8亿元三年期中票1082150付息,票面利率4.05%
中国远洋(1919.HK)(601919.SS)50亿元10年期中票1082151付息,票面利率4.35%
江西铜业集团20亿元三年期中票1082152付息,票面利率3.39%
阳泉煤业集团10亿元五年期中票1082153付息,票面利率4.15%
河南投资集团5亿元三年期中票1082154付息,票面利率3.79%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--全国人大财经委副主任委员吴晓灵日前表示,《基金法》修改已经进入实质性阶段.且全
国人大财经委员会全体委员会已经原则通过修改草案.
--21世纪经济报 道援引多位银行间债市交易员透露,中国央行此前对部分银行实施的差别
存款准备金率政策,经过多次连续滚动延续後,将于9月15日到期,且不再延续.
国家统计局9/9公布8月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年7月7.5%)
8月居民消费价格指数(CPI) (2011年7月6.5%)
1-8月固定资产投资 (2011年1-7月25.4%)
8月社会消费品零售总额 (2011年7月17.2%)
8月工业增加值 (2011年7月14.0%)
中国海关9/10公布8月进出口贸易数据
国家统计局9/18公布8月房地产价格统计信息
9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (2011年1-7月28.3%)
============================================================================(完)
--整理 冉莹; 审校 李宏薇/曲伟治/周晓峰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。