《中国股市盘前看点》--9月6日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国8月就业指数.

--欧元区第二季区内生产总值(GDP)修正值.

--欧元区财长会议讨论对希腊贷款的担保事宜.

**重点行业**

--统计显示,上半年沪市上市公司共实现营业收入近8.26万亿元人民币,前十大盈利公司中上市银行占七席.对总体利润贡献最大的行业依然为金融保险业和采掘业,行业实现净利润分别占全体上市公司净利润总额的58.8%和15.7%.

--工信部表示,今年1-7月中国共实现软件业务收入9,588亿元,同比增长近30%,预计全年软件产业有望继续保持平稳较快增长.[nCN1945767]

**重点公司**

--上半年工商银行(601398.SS)境外机构总资产达1,038.69亿美元,比去年末增长37.2%.上半年境外机构共实现税前利润7.35亿美元,同比增长43%.工行欧洲五国分行自今年1月正式开业,目前已全部实现盈利.

--万科(000002.SZ)200002.SZ称,8月份实现销售面积96.0 万平方米,同比增长5.0%,但当期销售金额同比减少12.6%,至104.8亿元人民币.[nCN1945145]

--证监会公告,主板发审委定于周五审核东吴证券首发申请,後者本次计划在上交所发行不超过5亿股,并有望成为第18家上市券商.

**海外动向**

--美国周一适逢劳工节假期休市.欧洲股市周一下跌,收于逾两周最低,受经济衰退和欧债危机忧虑重燃打击.美国起诉有毒抵押贷款债券打包行为,重创银行股.德国股市DAX指数重挫5.28%,报5246.18点.[.EUCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC在前期低位2,437点有支撑.(完)