《中国股市盘前看点》--9月6日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国8月就业指数.
--欧元区第二季区内生产总值(GDP)修正值.
--欧元区财长会议讨论对希腊贷款的担保事宜.
**重点行业**
--统计显示,上半年沪市上市公司共实现营业收入近8.26万亿元人民币,前十大盈利公司中上市银行占七席.对总体利润贡献最大的行业依然为金融保险业和采掘业,行业实现净利润分别占全体上市公司净利润总额的58.8%和15.7%.
--工信部表示,今年1-7月中国共实现软件业务收入9,588亿元,同比增长近30%,预计全年软件产业有望继续保持平稳较快增长.[nCN1945767]
**重点公司**
--上半年工商银行(601398.SS)境外机构总资产达1,038.69亿美元,比去年末增长37.2%.上半年境外机构共实现税前利润7.35亿美元,同比增长43%.工行欧洲五国分行自今年1月正式开业,目前已全部实现盈利.
--万科(000002.SZ)200002.SZ称,8月份实现销售面积96.0 万平方米,同比增长5.0%,但当期销售金额同比减少12.6%,至104.8亿元人民币.[nCN1945145]
--证监会公告,主板发审委定于周五审核东吴证券首发申请,後者本次计划在上交所发行不超过5亿股,并有望成为第18家上市券商.
**海外动向**
--美国周一适逢劳工节假期休市.欧洲股市周一下跌,收于逾两周最低,受经济衰退和欧债危机忧虑重燃打击.美国起诉有毒抵押贷款债券打包行为,重创银行股.德国股市DAX指数重挫5.28%,报5246.18点.[.EUCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC在前期低位2,437点有支撑.(完)
--整理 冉莹; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。