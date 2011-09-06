〔路透调查〕日本第二季GDP环比年率料下修,因企业资本支出加速缩减

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 公布数据:日本第二季国内生产总值(GDP)修正值
* 公布时间:9月8日2350GMT
* 路透调查预估中值:环比年率为下降2.2%,初值是下降1.3%
路透东京9月5日电---路透调查显示,第二季日本经济以环比年率计算的萎缩速度可能快于政府的初估,因为强势日圆和全球经济放慢导致企业支出以更大的幅度下降.
但是分析师维持经济将在第三季反弹的看法,3月地震和海啸後的供应链中断已导致经济连续三个季度萎缩.
根据12位受访分析师的预估中值,4-6月GDP环比年率料为萎缩2.2%,幅度大于初值的下降1.3%.
第二季GDP较前季降幅料从初值的萎缩0.3%下修至萎缩0.5%.
GDP下修很大程度上反映了财务省周五的调查结果.调查显示,第二季企业资本支出下降速度快于前季.
"日本将在第三季实现从震後破坏中走出的V型复苏,这种观点没有改变,"Itochu Economic Research Institute首席分析师丸山义正称.
"但是对全球经济和强势日圆的担忧仍在.第四季到明年日本经济可能继续成长,但步伐温和."
根据调查,GDP修正数据料显示,4-6月资本支出较前季下降1.9%,逊于初值的上升0.2%.(完)
--编译 吴云凌;审校 孙茉莉
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