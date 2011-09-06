梅德韦杰夫幕僚称普京威信减退

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月5日电(Timothy Heritage/Kiryl Sukhotski)---俄罗斯总统梅德韦杰夫的经济顾问尤尔根斯(Igor Yurgens)周一称，总理普京的威信减退，若他重新入主克里姆林宫，会阻碍俄罗斯自由化改革的进程。
尤尔根斯表示，他相信梅德韦杰夫将寻求连任总统。他建议梅德韦杰夫应尽快宣布竞选，若拖延则会给普京可乘之机。
分析人士普遍认为普京将再度当选总统，而尤尔根斯此番言论表明，普京与梅德韦杰夫阵营间的争斗升温。
尤尔根斯说：“我深信梅德韦杰夫将参选。他没有任何理由放弃参选，他当总统的这三年半表现非常好。”
“在俄罗斯人民心中，也许觉得普京更强大、更有影响力。但我认为他的威信在削弱，而梅德韦杰夫的威信则有上升潜力。”
一名政府消息人士则明确表示，他认为近期内普京和梅德韦杰夫都不会宣布任何重大决定，且两者在竞选中对决的可能性很低。(完)
--编译 朱淑珍;审校 程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。