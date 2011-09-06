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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 09:01 BJT

《外汇动态》欧元/美元下跌,但因期权障碍相关买盘而受到支撑

0046GMT---欧元/美元EUR=盘初跌0.2%至1.4065,但1.4050处有期权障碍相关的对冲买盘,给予欧元/美元一些支撑.该水准下方,1.4000处有期权障碍相关的止损买卖单.

然而,有关欧元区债务问题的忧虑上升,加剧了欧元所面临的压力.

欧元/日圆EURJPY=R亦跌0.1%,报108.20;108下方挂有一些停止单.(完)

--编译 王翔琼;审校 戴素萍

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