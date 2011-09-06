〔中国新股〕证监会将于周五审核东吴证券IPO申请,拟发行不超5亿A股

路透北京9月6日电---中国证监会网站显示,证监会发审委将于9月9日(周五)审核东吴证券股份有限公司A股首次公开发行(IPO)申请,该公司拟发行不超过5亿股A股.

据预披露资料显示,本次发行後公司总股本不超过20亿股,募集资金扣除发行费用後,将全部用于补充公司资本金.上市地为上海证券交易所.

东吴证券控股股东为苏州国际发展集团有限公司,直接持股比例占本次发行前股本总额的42.12%,其他参股股东并包括苏州创业投资集团有限公司、苏州信托有限公司等.

中信证券(600030.SS)为东吴证券是次发行的主承销商.

东吴证券上半年实现营业收入9.22亿元人民币,净利达2.27亿元.业务范围包括证券经纪、投资银行、证券投资、资产管理、固定收益和财富管理业务等.

根据中国证券业协会公布的数据,2010年,东吴证券代理买卖证券业务净收入位列行业第24位;承销、保荐及并购重组等财务顾问业务净收入位列行业第26位.(完)

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