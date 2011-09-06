〔中国新股〕证监会将于周五审核东吴证券IPO申请,拟发行不超5亿A股

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月6日电---中国证监会网站显示,证监会发审委将于9月9日(周五)审核东吴证券股份有限公司A股首次公开发行(IPO)申请,该公司拟发行不超过5亿股A股.
据预披露资料显示,本次发行後公司总股本不超过20亿股,募集资金扣除发行费用後,将全部用于补充公司资本金.上市地为上海证券交易所.
东吴证券控股股东为苏州国际发展集团有限公司,直接持股比例占本次发行前股本总额的42.12%,其他参股股东并包括苏州创业投资集团有限公司、苏州信托有限公司等.
中信证券(600030.SS)为东吴证券是次发行的主承销商.
东吴证券上半年实现营业收入9.22亿元人民币,净利达2.27亿元.业务范围包括证券经纪、投资银行、证券投资、资产管理、固定收益和财富管理业务等.
根据中国证券业协会公布的数据,2010年,东吴证券代理买卖证券业务净收入位列行业第24位;承销、保荐及并购重组等财务顾问业务净收入位列行业第26位.(完)
更多详情,请点选中国证监会网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。