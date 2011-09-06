利比亚称中国和东欧企业或曾向卡扎菲供应军火

(本文由路透中文网编译提供)

路透的黎波里9月5日电(记者 Mohammed Abbas)---利比亚“全国过渡委员会”表示，有证据表明卡扎菲今年曾向中国和欧洲企业采购武器，其中很多交易经由阿尔及利亚完成。但该委员会未就如何报复相关国家达成共识。

该委员会官员周一在的黎波里接受路透专访，他们指责阿尔及利亚扮演了卡扎菲政府“生命线”的角色，谴责其在利比亚内战期间向卡扎菲提供物资和人员支持。

利比亚可能寻求通过法律和外交途径，对武器供应商和有关政府方式提出补偿要求。

但“全国过渡委员会”代表也强调，需要与中国等主要国家共同努力，过去的事就让它过去。

该委员会发言人Abdul Rahman Busin表示：“我们已经从多个渠道采集到证据，包括在的黎波里得到的重要文件，这些证据表明有几个国家曾向卡扎菲提供武器、军火以及情报人员。”

此前西方媒体报导称，在利比亚发现文件显示中国企业曾提出向卡扎菲力量出售武器。中国政府周一对相关报导作出回应，称卡扎菲政权曾于7月在中国政府部门不知情的情况下，派人来华与中方有关公司的个别人员进行了接触，但中方公司未同利方签署军贸合同，更未向後者出口军品。

中国可能希望确保在利比亚政权更迭後，中方在利比亚的石油权益不要受到影响。

Busin称，不清楚文件中具体提到的武器在内战结束前是否抵达了利比亚，但卡扎菲确实接到了来自海外的武器。

Busin说：“卡扎菲得到了数个渠道的武器供应。我们在战场上发现了他以前没有的武器，是新型武器。”

Busin及该委员会其他官员指出，武器来源国的政府、甚至连武器生产商自身，也许都没意识到这些武器是运往利比亚的，因为存在交易中间人。但Busin称，他认为一些政府当局应该了解情况。

他称，除中国外，还在调查东欧几个国家是否向卡扎菲提供了武器。他并表示，也许还有西方供应商卷入，不过北约成员国很可能不在其中。(完)