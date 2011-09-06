〔台湾股市〕开低,因担心欧债难题或引发第二轮银行业危机

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月6日电---台湾股市周二开低0.73%,跟随区域股市跌势,因担心欧洲主权债务危机或引发第二轮银行业危机.
加权股价指数.TWII开低55.33点至7,496.24点,延续上日2.65%的跌势.
智能手机制造商宏达电(2498.TW)跌1.27%,此前有新闻称高盛下调了宏达电股价目标价.电子类指数.TELI跌0.55%.金融保险类指数.TFNI跌1.19%.
台币兑美元TWD=TP走低0.029台币至29.10台币.
外资周一卖超台股,令本月卖超总额为159亿台币.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。