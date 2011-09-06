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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 09:17 BJT

〔台湾股市〕开低,因担心欧债难题或引发第二轮银行业危机

路透台北9月6日电---台湾股市周二开低0.73%,跟随区域股市跌势,因担心欧洲主权债务危机或引发第二轮银行业危机.

加权股价指数.TWII开低55.33点至7,496.24点,延续上日2.65%的跌势.

智能手机制造商宏达电(2498.TW)跌1.27%,此前有新闻称高盛下调了宏达电股价目标价.电子类指数.TELI跌0.55%.金融保险类指数.TFNI跌1.19%.

台币兑美元TWD=TP走低0.029台币至29.10台币.

外资周一卖超台股,令本月卖超总额为159亿台币.(完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

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