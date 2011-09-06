〔韩国经济〕第二季GDP修正後较前季增长0.9%,稍高于初值(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透首尔9月6日电---韩国第二季国内生产总值(GDP)增速小幅快于初值,尽管8月出口疲弱且产出放缓,已促使分析师开始下调对韩国经济成长的预估.
虽然8月出口较上年同期增长27%,但分项数据显示,按日计算增速放缓,且此数据受一次性因素粉饰.据HSBC/Markit调查显示,韩国制造企业8月呈现10个月来的首次萎缩.
大宇证券分析师Goh You-sun称,"由于在全球经济放缓之际,政府抑制消费者支出,第三季经济前景从私人消费到出口等所有领域将相当疲弱."
她表示,"我们预计(第三季经济增长)0.7%,但很可能放缓,"不过她补充道,经济仍将免于收缩.
韩国央行周二在声明中称,韩国第二季GDP修正後较前季增长0.9%,7月底公布初值时为增长0.8%.
央行一位官员表示,6月非住宅性建筑项目的前期政府支出提振建筑业.
经季节调整的第二季建筑业支出成长1.6%,结束连续四个季度的跌势,初估值为下降0.4%.建筑业支出一直是韩国经济的主要拖累因素.
第二季GDP修正後较上年同期成长3.4%,与初值一致.
韩国央行周四将召开利率决策会议.有关全球经济或陷入二次衰退的忧虑,导致全球股市周一重创.(完)
--编译 王翔琼;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。