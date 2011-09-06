〔韩国经济〕第二季GDP修正後较前季增长0.9%,稍高于初值(更新版)

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路透首尔9月6日电---韩国第二季国内生产总值(GDP)增速小幅快于初值,尽管8月出口疲弱且产出放缓,已促使分析师开始下调对韩国经济成长的预估.

虽然8月出口较上年同期增长27%,但分项数据显示,按日计算增速放缓,且此数据受一次性因素粉饰.据HSBC/Markit调查显示,韩国制造企业8月呈现10个月来的首次萎缩.

大宇证券分析师Goh You-sun称,"由于在全球经济放缓之际,政府抑制消费者支出,第三季经济前景从私人消费到出口等所有领域将相当疲弱."

她表示,"我们预计(第三季经济增长)0.7%,但很可能放缓,"不过她补充道,经济仍将免于收缩.

韩国央行周二在声明中称,韩国第二季GDP修正後较前季增长0.9%,7月底公布初值时为增长0.8%.

央行一位官员表示,6月非住宅性建筑项目的前期政府支出提振建筑业.

经季节调整的第二季建筑业支出成长1.6%,结束连续四个季度的跌势,初估值为下降0.4%.建筑业支出一直是韩国经济的主要拖累因素.

第二季GDP修正後较上年同期成长3.4%,与初值一致.

韩国央行周四将召开利率决策会议.有关全球经济或陷入二次衰退的忧虑,导致全球股市周一重创.(完)