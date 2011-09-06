〔欧洲金融〕欧盟将强制要求衍生品在电子平台交易--草案

路透伦敦9月5日电---欧盟草案周一显示,将要求衍生品通过电子平台交易,以增强透明性和安全性.

欧盟正改革金融工具衍生品市场,以跟随技术进步的形势,吸取金融危机教训等.

路透得到的这份草案称:"议案主旨在于确保所有有组织的交易活动都在规范场所进行,且充分透明."

具体来讲,根据全球首脑2009年达成的共识,大多在银行间进行双边交易的衍生品应通过电子平台交易.该领域规模约为600万亿(兆)美元.

如此一来,若交易一方陷入困境,监管者就能充分掌握受影响的其他交易方情况,而这正是三年前雷曼兄弟倒闭时监管者所欠缺的信息.

草案并称:"这项义务是金融和非金融交易方都需要遵守的."

所有必须通过平台交易的衍生品,都必须集中清算,并且不得在其它场合交易.

根据议案,欧盟监管当局将参照换手频率来决定哪些衍生品必须通过平台交易.

金融工具衍生品改革分两部分.第一部分涵盖市场基础构造,第二部分着重于透明度问题.欧盟执委会料在10月公布这两部分改革内容,此前还可能进行修正.

第二部分将加大力度提高清算机构的竞争程度,清算机构通常是证交所所有.

草案还将寻求降低交易所和交易平台收取的股票交易数据共享费用.

交易所和其他交易平台将被要求在15分钟内免费提供所有交易数据,出售实时数据要以欧盟执委会关于"合理商业基础"的定义为依据.此外,旧数据需保留至少五年.(完)