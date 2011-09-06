〔中国公开市场〕一年央票收益率连续第三周持平于3.5840%--业内人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月6日电---业内人士周二透露,中国人民银行稍早招标的的30亿元人民币一年期央票,中标收益率连续第三周持平于3.5840%.
央行上周二招标发行的10亿元一年期央票,发行价96.54元,对应收益率持平于3.5840%.
业内人士稍早并透露,央行公开市场今日还将进行490亿元28天期正回购操作和200亿元七天期正回购.
央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.
央票具体结果如下(发行量及发行价的单位均为人民币):
一年期央票 发行量 发行价 收益率 收益率较上次增减
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周二 30亿元 96.54元 3.5840% 0 基点(bp)
上周二 10亿元 96.54元 3.5840% 0 bp (完)
--发稿 钟华; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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